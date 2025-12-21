FAI, Bruno Carapezza nuovo capo delegazione Agrigento

Giuseppe Taibi, dopo quindici anni di impegno nel FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, lascia, per naturale scadenza, la carica di Capo Delegazione FAI Agrigento. Al suo posto subentra Bruno Carapezza.

“Sono stati tre anni molto intensi di sfide e traguardi raggiunti con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione ed il dialogo tra le Istituzioni e la Società civile e rilanciare il ruolo d’avanguardia del FAI sui temi della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale”, dichiara l’avvocato Taibi.

Capo delegazione FAI Agrigento dall’agosto 2010 all’11 dicembre 2025, Taibi ha proseguito l’impegno del Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni, indimenticabile Rettore dell’Università di Palermo e per 10 anni Capo Delegazione, scalando tutti i vertici regionali all’interno del FAI, fino a diventare Presidente FAI Sicilia nell’aprile 2018. Carica che manterrà fino al 2021. Sotto la sua guida la Delegazione è riuscita a creare tante occasioni di valorizzazione del territorio e a promuovere la “mission” del FAI.

Nei giorni scorsi la nuova delegazione guidata da Bruno Carapezza ha incontrato il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. Nei prossimi giorni verrà convocata la stampa per la presentazione della nuova squadra.