Agrigento

FAI, Bruno Carapezza nuovo capo delegazione Agrigento

Taibi lascia l'incarico dopo 15 anni di impegno nel Fai per naturale scadenza

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Giuseppe Taibi, dopo quindici anni di impegno nel FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, lascia, per naturale scadenza, la carica di Capo Delegazione FAI Agrigento. Al suo posto subentra Bruno Carapezza.

“Sono stati tre anni molto intensi di sfide e traguardi raggiunti con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione ed il dialogo tra le Istituzioni e la Società civile e rilanciare il ruolo d’avanguardia del FAI sui temi della valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale”, dichiara l’avvocato Taibi.

 Capo delegazione FAI Agrigento dall’agosto 2010 all’11 dicembre 2025, Taibi ha proseguito l’impegno del Prof. Ignazio Melisenda Giambertoni, indimenticabile Rettore dell’Università di Palermo e per 10 anni Capo Delegazione, scalando tutti i vertici regionali all’interno del FAI, fino a diventare Presidente FAI Sicilia nell’aprile 2018. Carica che manterrà fino al 2021. Sotto la sua guida la Delegazione è riuscita a creare tante occasioni di valorizzazione del territorio e a promuovere la “mission” del FAI.

Nei giorni scorsi la nuova delegazione guidata da Bruno Carapezza ha incontrato il Prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. Nei prossimi giorni verrà convocata la stampa per la presentazione della nuova squadra.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

FAI, Bruno Carapezza nuovo capo delegazione Agrigento
Ultime Notizie

Aeroporto Catania, via ai lavori per la demolizione del Terminal Morandi
Messina

Incendio all’interno di un appartamento, l’intervento dei Vigili del fuoco
Ultime Notizie

Vasta operazione di controllo nelle aree rurali e boschive, denunce e sanzioni
dalla Regione

Ars ha approvato la manovra di stabilità, Schifani: “manovra che guarda a sviluppo, lavoro e sociale”
Cronaca

Trovato morto in una pozza di sangue, al via indagini
banner italpress istituzionale banner italpress tv