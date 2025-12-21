Messina

Incendio all’interno di un appartamento, l’intervento dei Vigili del fuoco

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Da poco prima delle ore 8:00 della mattinata di oggi, i Vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano fuori terra di un edificio nella zona di Valle degli Angeli, a Messina.

Sul posto sono intervenute tempestivamente più squadre della sede centrale con 4 mezzi antincendio e il carro aria. I Vigili del fuoco stanno operando con tutti i mezzi a disposizione per contenere le fiamme, scongiurare il propagarsi dell’incendio e mettere in sicurezza l’intera area.

