La Direzione strategica dell’ASP di Agrigento approva la mappatura degli incarichi dirigenziali

La Direzione strategica dell’ASP di Agrigento ha portato a compimento un risultato di straordinaria rilevanza con l’approvazione della mappatura degli incarichi dirigenziali di tutti i dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici dell’Azienda. Si tratta di un intervento particolarmente significativo, considerato che l’ultimo conferimento degli incarichi dirigenziali risaliva all’anno 2007, ovvero agli incarichi attribuiti dalle ex Aziende AUSL, San Giovanni di Dio e Ospedale di Sciacca, successivamente confluite nel 2009 nell’ASP di Agrigento.

“Abbiamo né più ne meno applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per medici, veterinari, sanitari e professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale – commenta il direttore generale ASP Giuseppe Capodieci – ma, nel farlo, colmiamo di fatto una vacanza che perdurava da circa venti anni. Il provvedimento odierno interessa circa quattrocento dirigenti (tra medici, veterinari, farmacisti, biologi, psicologi, fisici, dirigenti delle professioni infermieristiche e altre) e permette di attribuire, oltre ad un vantaggio di tipo economico, una precisa definizione di ruoli ed incarichi fondamentale nel processo di riorganizzazione dei servizi. Si tratta inoltre di un concreto riconoscimento delle professionalità di tutti i dirigenti che operano all’interno dell’Azienda, valorizzandone competenze, ruoli e percorsi professionali”.

Con questo atto si completa la mappa organizzativa aziendale, un percorso già intrapreso sin dall’insediamento della Direzione Strategica attraverso la pubblicazione dell’avviso interno per il conferimento degli incarichi (novantacinque) di Unità Operative Semplici e di Unità Operative Semplici Dipartimentali.