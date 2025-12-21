Nuovi giudici a Sciacca, Procura al completo

Quattro magistrati di prima nomina si sono insediati nella Procura della Repubblica di Sciacca. Sono Simone Billante di Sarzana, Valeria Pomara dii Palermo, Carlotta Buzzi di Brescia e Simona Lombardo i Sesto San Giovanni. Si sono insediati davanti al presidente del Tribunale facente funzioni, Antonino Cucinella, e alla procuratrice della Repubblica, Maria Teresa Maligno.

In Tribunale, invece, è arrivato il giudice Salvatore Casarrubea di Partinico.

“L’organico si riempie con quattro magistrati giovani – ha detto la procuratrice, Maria Teresa Maligno – e sono ragazzi capaci e volenterosi che metteranno tutto il loro impegno al servizio della giustizia. Siamo riusciti, nonostante un organico al 50 per cento, grazie all’aiuto dei magistrati che hanno lasciato l’ufficio, i quali hanno dato il massimo, a completare quello che ci eravamo prefissi e adesso andiamo avanti fiduciosi che la Procura non debba subire altre riduzioni nel corso del tempo”.