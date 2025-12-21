Sciacca

Nuovi giudici a Sciacca, Procura al completo

La Procura adesso è a pieno organico con cinque magistrati mentre al Tribunale manca una delle dieci unità previste dalla pianta organica.

Quattro magistrati di prima nomina si sono insediati nella Procura della Repubblica di Sciacca. Sono Simone Billante di Sarzana, Valeria Pomara dii Palermo, Carlotta Buzzi di Brescia e Simona Lombardo i Sesto San Giovanni. Si sono insediati davanti al presidente del Tribunale facente funzioni, Antonino Cucinella, e alla procuratrice della Repubblica, Maria Teresa Maligno.

In Tribunale, invece, è arrivato il giudice Salvatore Casarrubea di Partinico.

“L’organico si riempie con quattro magistrati giovani – ha detto la procuratrice, Maria Teresa Maligno – e sono ragazzi capaci e volenterosi che metteranno tutto il loro impegno al servizio della giustizia. Siamo riusciti, nonostante un organico al 50 per cento, grazie all’aiuto dei magistrati che hanno lasciato l’ufficio, i quali hanno dato il massimo, a completare quello che ci eravamo prefissi e adesso andiamo avanti fiduciosi che la Procura non debba subire altre riduzioni nel corso del tempo”.

