Agrigento, la Camera di Commercio presenta il nuovo sistema informatico degli Sportelli Unici

La Camera di Commercio di Agrigento presenta le attuali evoluzioni della digitalizzazione degli sportelli unici, con l’obiettivo di assicurare nuova efficienza all’operatività degli sportelli ricorrendo alle più aggiornate tecnologie digitali per garantire il trasferimento dei dati tra i SUAP e gli altri Enti coinvolti.

All’incontro, previsto per il 3 luglio 2024 dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la sala conferenze della CCIAA di Agrigento, sono invitati i Sindaci e i responsabili Suap dei Comuni della provincia di Agrigento.L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento in merito all’introduzione del nuovo sistema informatico degli Sportelli Unici e alle relative azioni da intraprendere.

“La normativa di riferimento sui SUAP – sottolinea il Commissario straordinario della Camera di commercio di Agrigento Giuseppe Termine- ha subito sostanziali modifiche finalizzate a qualificare la natura digitale dello sportello ed adesso occorre mettere in atto i cambiamenti attesi. In tale contesto – aggiunge il Commissario – il Dipartimento della Funzione pubblica ha affidato a Unioncamere l’attuazione del relativo Progetto PNRR e le Camere territorialmente competenti sono impegnate ad accompagnare i soggetti coinvolti assicurando know-how e omogeneità in funzione dei traguardi previsti”.