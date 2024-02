Agrigento, la devastazione della Villa del sole approda in consiglio comunale

Lunedì 5 febbraio, con una seduta “Question Time”, e mercoledì 7 febbraio con una seduta ordinaria, il consiglio comunale di Agrigento affronterà il tema della ristrutturazione di Villa del Sole su richiesta di alcuni consiglieri che, lamentando informazioni non veritiere da parte della giunta, chiedono di rivedere la delibera di variazione di destinazione urbanistica dell’area interessata.

A questi due importanti appuntamenti saranno presenti, il Partito Democratico, il Codacons Agrigento – Dipartimento enti locali, Legambiente – circolo Rabat, Sud chiama Nord, Arci, Agrigento Punto e a Capo e il Comitato per la ricostruzione della Villa del Sole, per rimarcare con forza con la loro presenza vigile la necessità di ricostruzione della Villa e ribadire l’urgenza di chiarezza da parte del Sindaco sullo stato dei lavori, sull’incarico per la redazione del progetto esecutivo, sui tempi previsti per il finanziamento delle aree verdi, sulle previsioni di ripresa e completamento dei lavori.

“Siamo molto preoccupati sul rispetto dei tempi, visto il limite tassativo del 30 giugno 2026 imposto dai fondi del PNRR per la definizione delle opere finanziate.Seguiremo il dibattito consiliare con attenzione, ma chiederemo anche al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici un incontro per affrontare tutte le criticità politiche, tecniche ed amministrative dell’iter finora seguito. La democrazia non vive solamente di delega alle istituzioni, ma anche e soprattutto di partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. Chi responsabilmente si interessa al bene comune e controlla l’attività degli amministratori, esprimendo proposte suggerimenti e critiche, non può essere considerato alla stregua di un denigratore della propria città, come vorrebbe la narrazione irresponsabile, faziosa e inaccettabile del sindaco Franco Miccichè. Pertanto, invitiamo tutti i cittadini a partecipare ai lavori dei consigli comunali che si terranno a Palazzo San Domenico Lunedì 5 e mercoledì 7 febbraio, alle ore 17:30″; si legge nella nota a firma del Partito Democratico, il Codacons Agrigento – Dipartimento enti locali, Legambiente – circolo Rabat, Sud chiama Nord, Arci, Agrigento Punto e a Capo e il Comitato per la ricostruzione della Villa del Sole