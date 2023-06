Agrigento, la polizia incontra i bambini della parrocchia Don Guanella

Oggi la Polizia di Stato di Agrigento ha incontrato i bambini e i ragazzi della Parrocchia Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, nel popoloso quartiere della Via Manzoni, impegnati nel Grest parrocchiale organizzato dall’Opera Don Guanella. I bambini (circa duecento) ed animatori hanno avuto il privilegio di incontrare il Questore Ricifari, agenti della Polizia Stradale di Agrigento a bordo delle loro rombanti moto, una squadra di operatori della Polizia scientifica con la loro valigetta di polveri , pennelli e vetrini e Cheyenne, uno splendido esemplare di pastore tedesco – cane poliziotto di quattro anni, con Fabio suo conduttore appartenente al Reparto Cinofili di Palermo.Tra un gioco, un inno e qualche applauso si è parlato di legalità e di rispetto delle regole – non divieti, imposizioni o limiti ma norme di comportamento che bisogna adottare sin da piccoli nella vita quotidiana, in famiglia, con gli amici, con i compagni di scuola, nello sport. Il rispetto delle regole, ha concluso il Questore, è basilare per crescere e vivere bene assieme agli altri.