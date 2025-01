Agrigento, la staffetta della Polizia per il trasporto di organi

Gli agenti di Polizia della Questura di Agrigento qualche giorno fa hanno fatto da staffetta ad un’auto medica, adibita al trasporto di un organo destinato al trapianto presso l’ospedale ISMETT di Palermo.

Questa operazione, che ha visto gli agenti impegnati con celerità ed in massima sicurezza, rappresenta un esempio concreto di come il lavoro di squadra abbia garantito che l’organo arrivasse a destinazione in tempo, in perfette condizioni, pronto per essere trapiantato e dare una nuova speranza a chi ne aveva bisogno.

Un episodio che dimostra ancora una volta l’impegno e la professionalità degli uomini e delle donne dell’U. P. G. e S. P. della Questura di Agrigento.