Agrigento, la tradizione gastronomica protagonista per Tutti i Santi e la Commemorazione dei Defunti

Agrigento si prepara a celebrare le tradizioni gastronomiche legate alla ricorrenza di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei Defunti con una mostra dedicata ai sapori, ai prodotti tipici e al patrimonio culturale del territorio. L’iniziativa, promossa dalla Camera di commercio e da Assopanificatori Confesercenti di Agrigento, si svolgerà dall’1 al 2 novembre 2026 nell’area espositiva di via Atenea, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e mantenere vive le consuetudini popolari che rappresentano una parte importante dell’identità siciliana.

“Le tradizioni gastronomiche non sono soltanto espressione della nostra cultura, ma rappresentano anche una risorsa economica e un elemento di riconoscibilità del territorio”, dichiara Giuseppe Termine, commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento. “Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il legame tra imprese, comunità e identità locale. Valorizzare i prodotti tipici significa sostenere il lavoro degli artigiani e dei commercianti, custodire la memoria delle nostre comunità e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio che merita di essere conosciuto e preservato.La promozione delle eccellenze locali passa anche attraverso la capacità di riscoprire le occasioni della tradizione e trasformarle in momenti di incontro e di valorizzazione economica», prosegue Termine. “La Camera di Commercio sostiene il valore di queste iniziative, che contribuiscono ad animare il centro storico, a richiamare l’attenzione sulle attività produttive e a rafforzare l’attrattività di Agrigento”.

La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 28 ottobre, alle ore 17:30 alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle categorie economiche e produttive del territorio.Protagonisti della mostra saranno i prodotti della tradizione dolciaria e gastronomica siciliana, tra cui la frutta Martorana, i pupi di zucchero, i pani e le altre specialità tipiche che accompagnano queste ricorrenze. Un patrimonio di saperi artigianali e familiari che si tramanda nel tempo e che costituisce anche un’opportunità di promozione per le attività commerciali e per il comparto della panificazione.

“Con questa mostra – aggiunge il presidente di Assopanoficatori Davide Dallicardillo – vogliamo mantenere vive le tradizioni gastronomiche legate alla festa dei Morti e a Tutti i Santi, valorizzando prodotti simbolo della nostra identità, come la frutta Martorana e i pupi di zucchero. È anche un modo per sostenere il lavoro degli artigiani, tramandare alle nuove generazioni i sapori della nostra storia e contribuire alla vitalità commerciale del centro storico di Agrigento. Ringrazio la Camera di Commercio, le autorità presenti e tutti coloro che hanno sostenuto questa iniziativa”.

La manifestazione intende coniugare cultura, tradizione e sviluppo, mettendo in evidenza il ruolo delle imprese artigiane e commerciali nella conservazione delle ricette, delle lavorazioni e dei prodotti che raccontano la storia del territorio.