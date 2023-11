Agrigento, la villa del sole rinasce con una scuola materna: oggi la posa della prima pietra

“E’ bello benedire la prima pietra per la partenza dei lavori, ma è ancora più bello benedire l’ultima”. Queste le parole di Don Mario Sorce a margine della cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione della scuola materna all’interno della Villa del Sole con annesso polo dell’infanzia. Ad inaugurare i lavori in prima fila il sindaco Franco Miccichè, l’ex assessore comunale Giovanni Vaccaro, che aveva presentato il progetto a maggio prima di dimettersi e l’assessore comunale Gerlando Principato.

“E’ una giornata epocale per la città di Agrigento, finalmente questa villa che ha rappresentato il passato, la nostra giovinezza, da tempo chiusa e abbandonata a se stessa adesso sarà riaperta e all’interno ci sarà una scuola per bambini e ci saranno spazi verde. Inoltre oltre al finanziamento dei 3 milioni dall’assessorato regionale, grazie all’assessore Di Mauro, di 600 mila euro che serviranno per completare l’aria verde”, ha detto soddisfatto l’ex assessore Vaccaro.

I lavori, che si concluderanno nel 2025, per un importo – finanziamento Pnrr del Miur – di 3,3 milioni, sono stati affidati al Consorzio stabile build Scarl con sede legale a Roma che ha vinto la bando di gara. Il nuovo asilo ospiterà 39 bambini di età tra 0 e 36 mesi, e 25 bambini di età tra 3 e 6 anni e sarà costruito ex novo. Tutti gli ambienti saranno interessati da un piano colore basato sui principi cromatici del benessere psicofisico. A guidare i percorsi del bambino all’interno dell’asilo contribuiranno le forme geometriche; il cerchio, il quadrato e il triangolo, questi elementi disegneranno un percorso guida nella pavimentazione, individuando le porte di ingresso delle aule, queste figure geometriche ripetute sulle pareti svilupperanno il senso dell’orientamento e la capacità di associare ai simboli e alle forme un significato. lo spazio esterno verrà destinato a giardino ed orto didattico.

” Un impegno che è stato rispettato, e siamo soddisfatti di poter avviare i lavori e restituire alla comunità, con una funzione pubblica, la villa del Sole con una nuova scuola, un polmone verde chiuso alcuni anni fa per motivi di sicurezza”, dichiara l’assessore Principato.