Agrigento, ladri svaligiano appartamento di vigile del fuoco 

Ladri in azione in via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, sono riusciti ad entrare in un appartamento. Dopo aver rovistato dappertutto hanno portato via monili in oro, gioielli e soldi in contanti. Il danno, in corso di quantificazione, sarebbe ingente e ammonterebbe a migliaia di euro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, una vigile del fuoco cinquantenne. Immediata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sul posto. Al via le indagini per risalire agli autori del furto. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere.