Agrigento, ladri “visitano” cantiere rete fognaria a Villaseta

Ladri in azione nel cantiere per il rifacimento della rete fognaria nel quartiere di Villaseta, ad Agrigento. Ignoti, approfittando di un momento di pausa degli operai, si sono intrufolati nell’area interdetta e sono riusciti a portare via un attrezzo elettromeccanico. L’ammontare del danno è ancora in corso di quantificazione.

A fare la scoperta sono stati gli operaio una volta rientrati in cantiere. L’amministratore della ditta, un imprenditore di quarantacinque anni, ha così chiamato i carabinieri e denunciato il furto. Sul posto i militari della stazione di Villaseta. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.