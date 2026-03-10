Amministrative 2026, Di Mauro: “Siamo con Lillo Sodano”

Nessun passo indietro, nessun ripensamento, nessuna ricerca di un nuovo candidato sindaco. Il deputato regionale Roberto Di Mauro sgombera (ed era improbabile facesse diversamente) il campo da ogni ipotesi di un cambio in corsa da parte di Mpa e Forza Italia rispetto all’ipotesi Calogero Sodano ma, soprattutto, chiarisce che a suo parere la coalizione inizialmente tracciata, cioè con l’aggiunta di Fratelli d’Italia e UDC rimane formalmente in campo.

“Io sono fermo a quello che ha stabilito il tavolo regionale, in cui i tre partiti di centrodestra mi avevano indicato Sodano come candidato – dice -. Poi ci sono state queste interviste da parte di Fratelli d’Italia e un chiacchiericcio insomma, comprensibile, ma se le cose cambiano bisogna dirlo. Io sono fermo su quella posizione unitamente a Forza Italia”.

Quindi da lì non vi siete spostati. Ma mi perdoni, gli altri partiti di coalizione hanno promosso futuri incontri, tavoli…?

“No. Noi andiamo avanti per la nostra strada, nel senso che ci sono queste liste che vanno avanti, poi la Lega può fare quel che vuole. Fratelli d’Italia chiaramente ha un obiettivo e sono convinto che il loro interesse è che il centrodestra vinca le elezioni. E però c’è modo e modo di arrivare al centrodestra unito. Non è che un partito si inventa a un mese prima della campagna elettorale altre ipotesi. Poi ci può essere qualche consigliere che ha un mal di pancia perché non so per quale motivo, forse per fatti personali o un altro che può avere un altro programma… ma la posizione ufficiale espressa al tavolo è quella. E io non ho avuto notizie diverse da parte di Fratelli d’Italia. Per me le posizioni sono quelle formali e sostanziali”.

Ma Sodano è vero che vi ha in qualche modo chiesto di mettere una linea a un certo punto e iniziare la campagna elettorale?

“I partiti hanno interesse certamente a non creare eccessive scollature con gli alleati. C’è stata questa dichiarazione che ha fatto Fratelli d’Italia, quindi sarò molto cauto nel confrontarmi, come ho sempre fatto, con i partiti che vorrebbero sostenere Sodano, quando ci sarà qualche novità ne prenderò atto”.

Quindi siete fermi su Sodano e nessun passo indietro?

“Nessun passo indietro”.