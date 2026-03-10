Incidente stradale ad Agrigento, tamponamento tra due auto

Incidente stradale nei pressi della Rotonda Giunone ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un tamponamento tra due auto, una Nissan micra e una Fiat Tipo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati della dinamica del sinistro stradale e della viabilità stradale. Non si conosco le condizioni di salute degli occupanti delle due auto.