Agrigento

Incidente stradale ad Agrigento, tamponamento tra due auto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Incidente stradale nei pressi della Rotonda Giunone ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un tamponamento tra due auto, una Nissan micra e una Fiat Tipo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si sono occupati della dinamica del sinistro stradale e della viabilità stradale. Non si conosco le condizioni di salute degli occupanti delle due auto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Incidente stradale ad Agrigento, tamponamento tra due auto
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, Di Mauro: “Siamo con Lillo Sodano”
Apertura

Iacolino si dimette da direttore generale del Policlinico: “Accuse ingiuste e infamanti”
Mafia

Omicidio Mattarella, annullata misura all’ex prefetto agrigentino Piritore
di Irene Milisenda

Mandorlo in Fiore, slitta a domani (per maltempo) l’accensione del Tripode dell’Amicizia 
Agrigento

Eccellenze del territorio, inaugurata la fiera “ARTinFiore” nell’ambito della 78esima sagra del mandorlo
banner italpress istituzionale banner italpress tv