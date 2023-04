Agrigento, ladri “visitano” l’Agenzia di Riscossione e una scuola

Ladri in azione ad Agrigento. Dopo la “visita” degli scorsi giorni all’Agenzia delle Entrate questa volta è toccato alla Serit, l’Agenzia di Riscossione territoriale. Ignoti, dopo aver sfondato una finestra, sono riusciti ad entrare nella struttura che si trova in piazza Metello. Una volta all’interno hanno rovistato dappertutto in cerca di qualcosa di valore.

Alla fine, così come era avvenuto per l’Agenzia delle Entrate, i ladri hanno forzato le cassette dei distributori automatici e rubato l’incasso. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a poche centinaia di euro.

I malviventi si sono poi spostati nel vicino istituto Tortorelle. Una volta intrufolatisi nell’edificio scolastico, provocando alcuni danni, hanno cercato di rubare qualcosa senza però portare via niente. A fare la scoperta è stato il personale della scuola. Sui due episodi indagano i carabinieri di Agrigento. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.