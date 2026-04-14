Agrigento, inaugurata la tenda “Lo Slancio” a Villa Bonfiglio: grande partecipazione

Un clima di festa, condivisione e speranza ha accompagnato l’inaugurazione della nuova tenda “Lo Slancio”, allestita all’interno di Villa Bonfiglio.

All’evento hanno preso parte numerosi cittadini, insieme alle principali autorità ecclesiastiche e istituzionali del territorio, confermando l’importanza dell’iniziativa per la comunità agrigentina.

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera partecipata, diventando un’occasione di incontro tra istituzioni, Chiesa e cittadini.

“La Slancio” si propone come uno spazio dedicato ad attività sociali e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere valori di solidarietà e accoglienza.

A rendere ancora più speciale la serata è stato il momento dedicato alla tradizione dolciaria siciliana.

Il noto pastry chef Giovanni Mangione, insieme ai collaboratori Venerino, Stefania, Carmen, Gaetano, Lidia, Andrea, Concetta e Pasqua, ha realizzato una maxi torta composta da oltre 2000 cannoli, farciti con ricotta fresca proveniente da Santo Stefano Quisquina.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, con lunghe file di visitatori desiderosi di degustare il dolce simbolo della Sicilia.

L’inaugurazione de “Lo Slancio” si inserisce tra le iniziative che puntano a valorizzare il territorio agrigentino, unendo tradizione, partecipazione e promozione delle eccellenze locali.

Una serata che ha saputo coniugare fede, comunità e gastronomia, lasciando un segno positivo tra i presenti.