Agrigento, l’undicesima campagna di scavi svela le tracce di una città cristiana nel quartiere ellenistico-romano

Si è da poco conclusa l’undicesima campagna di scavi e ricerche nel Quartiere ellenistico-romano del Parco Archeologico e paesaggistico “Valle dei templi” di Agrigento.

Il progetto, iniziato nel 2016, ha visto la fattiva collaborazione tra il Campus di Ravenna dell’Università di Bologna e il Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento per lo scavo archeologico all’interno dell’importante quartiere di abitazione dell’antica città di Akragas denominato convenzionalmente Quartiere ellenistico-romano.

I lavori appena conclusi si sono concentrati nel quarto isolato dove, già da alcuni anni, si sono svolte le ricerche intorno ad un ampio complesso termale di età tardo antica: nei press delle terme, infatti, è stato rinvenuto un edificio risalente probabilmente al III sec. a.C. e che è rimasto in uso almeno fino al V sec. d.C.: difficile definire con certezza le funzioni e le trasformazioni che hanno interessato questo spazio per quasi otto secoli consecutivi. Quello che è possibile dire al momento è che attraverso la sovrapposizione delle pavimentazioni possiamo seguire lo sviluppo nel tempo delle sue funzioni: ad un più antico piano in calcarenite battuta, di colore giallo, si sovrappone dapprima un cocciopesto di età repubblicana (forse del I sec. a.C.) con tracce di colore rosso e infine un mosaico con motivi geometrici e con tessere policrome, riferibile con buona probabilità all’età tardo antica.

“Un ulteriore motivo di interesse per l’edificio appena messo in luce – specifica Giuseppe Lepore, professore di Archeologia classica presso il campus di Ravenna – è costituito da alcuni indizi che sembrano ricondurre anche questo spazio alla religione cristiana che tra III e IV sec. d.C. inizia a strutturarsi all’interno delle città del mondo romano e in Sicilia in particolare. È infatti di grandissimo interesse la “vasca” quadrangolare rinvenuta sigillata in uno dei vani di questo edificio, al cui interno sono stati recuperati numerosi resti di ossi di piccoli animali (probabilmente residui di pasti rituali), monete e tappi di anfore, uno dei quali con inciso un monogramma cristiano. Questo dato potrebbe creare un collegamento col vicino luogo di culto, ricavato all’interno di una delle cisterne delle terme tardo romane e in uso tra il V e il X sec. d.C.”.

“Più in generale – aggiunge Maria Serena Rizzo, funzionaria archeologa del Parco di Agrigento- le ricerche degli ultimi anni stanno mettendo in luce una vera e propria “città cristiana”, con le sue articolazioni intorno agli edifici di culto, le sue necropoli e i suoi spazi rituali. Più difficile riconoscere le tracce della nuova religione all’interno degli spazi abitativi, ma lo studio sempre più accurato dei materiali e dei contesti funerari ci permetterà a breve una visione d’insieme molto più completa e dettagliata di Agrigentum tardo antica e altomedievale”.

Il nuovo mosaico è stato pulito e messo in sicurezza grazie al contributo della restauratrice del Parco, Marilanda Rizzo Pinna, in attesa del completamento dello scavo dell’edificio, previsto nella prossima campagna di scavo, tra giugno e luglio 2027.