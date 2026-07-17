Colto da malore in campagna, 70enne soccorso dall’ Aeronautica Militare

Un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso a un uomo di circa 70 anni colto da malore nelle campagne nei pressi di Tudia e Resuttano (CL). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo risultava disperso dalla mattinata e versava già in precarie condizioni di salute. L’elicottero ha imbarcato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) all’aeroporto di Palermo Boccadifalco per poi dirigersi verso l’area di intervento.Giunto nell’area delle operazioni, l’equipaggio ha effettuato un atterraggio fuori campo in una zona impervia. L’impiego dei visori notturni (NVG) si è rivelato determinante per consentire lo svolgimento dell’intervento in sicurezza. Sul posto presenti anche squadre di terra del SASS e del 118. L’uomo è stato quindi imbarcato a bordo dell’elicottero e successivamente trasportato all’Ospedale Civico di Palermo, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario.

Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base, riprendendo il servizio di prontezza per la ricerca e il soccorso nazionale.L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza e il soccorso di persone in grave pericolo, operando anche in condizioni meteorologiche marginali.