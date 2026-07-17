Licata

Licata, sorpresi a vendere frutta e verdura privi di documentazioni: sanzionati venditori ambulanti

I due sono risultati privi delle necessarie autorizzazioni e della documentazione attestante la tracciabilità dei prodotti

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

A Licata, i militari della locale Stazione, nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del commercio abusivo ambulante su aree pubbliche, hanno controllato due venditori risultati privi delle necessarie autorizzazioni e della documentazione attestante la tracciabilità dei prodotti.
In particolare, in corso Umberto è stato controllato un 43enne del posto, a bordo di un motocarro, intento alla vendita di circa 38 chilogrammi di frutta; in via Mazzini, invece, è stato controllato un 41enne residente a Ravanusa che, a bordo di un furgone, stava commerciando circa 600 chilogrammi di verdura.
Per entrambi sono state elevate sanzioni amministrative pari a 3.656 euro ciascuno. I prodotti ortofrutticoli rinvenuti, privi delle necessarie garanzie di provenienza e tracciabilità, sono stati avviati allo smaltimento tramite ditta autorizzata.

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