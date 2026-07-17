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Violento scontro tra due moto, morto 68enne

A perdere la vita è stato Salvo Riera

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Tragico incidente stradale tra due moto, all’interno della zona industriale di Catania. A perdere la vita è stato Salvo Riera, augustano di 68 anni che era alla guida di una moto che, per cause al vaglio della Polizia locale di Catania che è intervenuta sul posto,  si è scontrato con un ‘altra moto.

Fatale è stato il violento impatto per il motociclista, inutili i tentativi di soccorsi del 118.  È rimasto, invece, ferito il conducente dell’altra moto coinvolta che è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Cannizzaro, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Procura etnea ha disposto il sequestro della salma del 68enne augustano che si trova al Policlinico di Catania, e sta valutando se effettuare  l‘autopsia.

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