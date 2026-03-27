Agrigento, M5S annuncia la presentazione della lista per le amministrative

Un rinnovato entusiasmo, una squadra in costruzione e la volontà concreta di incidere sul futuro della città. Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente avviato il percorso verso le elezioni amministrative del Comune di Agrigento, annunciando la presentazione di una propria lista per l’ormai prossima competizione elettorale.

Un passaggio che segna non solo un momento formale, ma anche l’avvio concreto della fase operativa: nei prossimi giorni saranno infatti resi noti i primi candidati, segnando l’ingresso nel vivo della campagna elettorale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: invertire una tendenza negativa che negli ultimi anni ha portato a un progressivo peggioramento delle condizioni di vita nel capoluogo agrigentino.

Il Movimento punta su un approccio serio, credibile e pragmatico, fatto di ascolto e proposte realizzabili, costruite insieme ai cittadini e alle realtà del territorio. Elemento centrale del progetto, infatti, il coinvolgimento attivo della società civile: istanze, criticità e proposte raccolte tra cittadini, associazioni e categorie produttive saranno il carburante dell’iniziativa politica.

A sottolineare la portata dell’impegno è intervenuto anche l’onorevole agrigentino del Movimento 5 Stelle, Angelo Cambiano: “L’impegno sarà massimo per garantire un rinnovato slancio alla città e costruire una crescente credibilità politica. Vogliamo muoverci in una prospettiva di rinnovata maturità, mettendo al centro competenze, serietà e capacità di dare risposte concrete ai cittadini”.

Mentre il gruppo di lavoro procede con la definizione degli ultimi profili che comporranno la squadra, il Movimento 5 Stelle ribadisce l’apertura a chiunque voglia offrire un contributo qualificato alla rinascita di Agrigento.

“Non cerchiamo adesioni formali, ma cittadini e professionisti che desiderino integrare il nostro progetto con le proprie competenze e la propria visione”.

“L’invito è rivolto — dichiara Filippo Pellitteri, referente del Movimento ad Agrigento — a chiunque senta di poter dare una mano concreta per invertire la rotta del nostro capoluogo. La nostra porta è aperta, ma ora è il momento di passare dall’ascolto alla partecipazione attiva.”

Con l’annuncio dei primi candidati ormai imminente, il Movimento 5 Stelle si prepara dunque a entrare nel vivo della competizione elettorale, con l’ambizione di rappresentare un’alternativa solida e credibile per il governo della città.