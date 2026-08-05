Crisi idrica, nuova manifestazione ad Agrigento: “Più gente c’è, meglio è! Uniti per l’acqua: è un diritto!”

La crisi idrica che da mesi interessa il territorio agrigentino continua a suscitare forte preoccupazione tra cittadini, famiglie e attività economiche. Per richiamare l’attenzione delle istituzioni e chiedere interventi concreti, è stata organizzata una manifestazione popolare per sabato 8 agosto, alle ore 10:00, in Piazza Municipio.

L’iniziativa, promossa per denunciare le difficoltà legate alla carenza d’acqua, coinvolge non solo la città di Agrigento ma l’intera provincia. Sul manifesto dell’evento campeggia lo slogan “Più gente c’è, meglio è! Uniti per l’acqua: è un diritto!”, un invito rivolto alla popolazione affinché partecipi numerosa per rivendicare un servizio essenziale.