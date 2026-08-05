Il Kamarat non viene ammesso in serie D: resta in Eccellenza

La SSD Kamarat 1972, dopo la pubblicazione dell’elenco delle squadre aventi diritto a partecipare al campionato di Serie D 2026-27, prende atto della mancata ammissione al suddetto campionato. La Società: “ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicino in tutte le operazioni necessarie per portare avanti la richiesta di ammissione alla Serie D. Sono state disposte tutte le forze possibili per consentire al popolo di Cammarata di portare avanti un vero e proprio sogno, che il club e tutta la cittadinanza ha dimostrato di meritare dopo quanto è stato fatto sul campo nella stagione scorsa. Purtroppo tutto ciò non è stato sufficiente, ma voltiamo pagina con la consapevolezza di non avere rimpianti”.

Dunque la SSD Kamarat 1972 si getta a capofitto sulla programmazione della nuova stagione in Eccellenza. “Una programmazione che è già iniziata, visto il ritiro pre-campionato iniziato circa 10 giorni fa e le prime operazioni di calciomercato completate dalla nostra dirigenza”, si legge nella nota della società. Nei prossimi giorni verrà svelata la composizione della rosa e dello staff tecnico, in vista della prossima stagione e tutte le iniziative che riguarderanno da vicino i nostri tifosi e tutti gli appassionati che vorranno stare vicino al Kamarat.La SSD Kamarat 1972 si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2026-27 con ancora più fame di prima. “Il nostro obiettivo sarà quello di riprovarci anche nel prossimo campionato, mantenendo i valori di umiltà e professionalità e con la voglia di rendere sempre più fiero e orgoglioso il nostro popolo”, ha concluso.