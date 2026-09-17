Agrigento, musica e crescita: arrivano i “Piccoli Cantori di Santa Cecilia”

Una nuova officina di note, armonia e crescita sociale sta per aprire i battenti nella città dei Templi. L’Associazione Filarmonica Santa Cecilia, attiva sul territorio dal 1984 nella valorizzazione del patrimonio musicale siciliano, compie un ulteriore passo avanti nella sua missione culturale e lancia ufficialmente i “Piccoli Cantori di Santa Cecilia”.

Un traguardo che arriva dopo anni di fecondo radicamento provinciale, durante i quali il sodalizio ha incoraggiato e favorito la nascita di undici nuove realtà corali, coinvolgendone centinaia di giovani in percorsi di alto valore sociale. Oggi questa tradizione si rinnova guardando alle nuove leve: bambine, bambini e ragazzi dai sei ai tredici anni avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo della musica attraverso un percorso mirato di educazione vocale e corale.

Non si tratta soltanto di una scuola di canto, ma di un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva. La pratica corale d’insieme, infatti, unita allo sviluppo della sensibilità artistica, permetterà ai partecipanti di sperimentare il valore della collaborazione, il rispetto delle regole e la condivisione di un obiettivo comune, ponendo le basi per un futuro inserimento in complessi adulti o per un eventuale percorso professionale nel settore.

L’organico, che potrà accogliere un massimo di cinquanta cantori, è stato affidato alla guida del Maestro Laura Gallo. Nissena classe 1992, diplomata in violino, direzione e composizione corale, già alla bacchetta del Coro Laetitia Amoris e riconosciuta esperta di vocalità infantile, la direttrice guiderà un progetto formativo di forte spessore spirituale e culturale. Un’iniziativa d’eccellenza che gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Agrigento, del Comune e del Libero Consorzio Comunale, a testimonianza della rilevanza dell’opera per l’intero tessuto cittadino.

Per chi desidera far parte di questa nuova grande famiglia musicale, le audizioni si terranno ad Agrigento nella suggestiva cornice della chiesa-auditorium di Santa Caterina, in via Garibaldi 134, fissate per giovedì 18 settembre e venerdì 9 ottobre alle ore 18:00.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’associazione: Annamaria Palumbo (3474531168), Rosellina Montana (3394952538) e Gabriella Pagnotta (3356202133).