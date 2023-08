Agrigento, niente raccolta plastica martedì 15 agosto 

Martedì 15 agosto sospesi i servizi di raccolta plastica ad Agrigento. Lo comunica in una nota il Comune. Lunedì 14 agosto, dunque, non si dovrà esporre il mastello giallo. La disposizione vale per le utenze domestiche e utenze non domestiche. Sospeso per ferragosto anche il servizio dell’isola ecologica mobile che si sarebbe dovuto svolgere a Fontanelle.