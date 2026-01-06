Agrigento

Agrigento, nuove attrezzature per l’assistenza sanitaria in Oncologia grazie a Onde Rosa

Durante la camminata solidale sono stati raccolti fondi per donargli al reparto dell'ospedale di Agrigento

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Era il 19 ottobre scorso quando, ad Agrigento, si è svolta la prima edizione di Onde Rosa, la camminata itinerante solidale dedicata alla prevenzione oncologica, nata da un’idea di Silvia Failla Mulone e immediatamente sposata da Antonio D’Anna, presidente dell’associazione Sport Life Education.

E proprio in nome dello slogan “…da soli possiamo fare poco… Insieme possiamo fare tanto… Insieme si vince” che Silvia Failla Mulone e Antonio D’Anna hanno devoluto il ricavato della camminata al reparto di Oncologia, diretto da Antonino Savarino. Ieri mattina, nella sala conferenze del reparto di Oncologia, Antonino Savarino; Riccardo Barrano, presidente dell’associazione Amico onlus, e Daniela Cimminisi, presidente dell’associazione Solide Ali, oltre ad alcuni componenti dell’equipe del reparto, hanno accolto Failla Mulone, D’Anna e un gruppo di rappresentanti di Onde Rosa, per lo scambio degli auguri e mostrare loro cosa è stato acquistato con il ricavato della camminata itinerante solidale.

“Vorrei innanzitutto sottolineare quanto l’attività fisica sia estremamente importante, anche per la prevenzione e la cura dei tumori. E questo è stato scientificamente provato attraverso uno studio presentato nel 2019 al congresso di Oncologia svoltosi a Chicago – afferma Antonino Savarino – Ringrazio Onde Rosa per l’iniziativa fortemente legata alla prevenzione e, con il ricavato della raccolta fondi, abbiamo acquistato un lettino da visita, dieci aste da chemioterapia, due apparecchi per la misurazione della pressione e due sedie a rotelle. Credo che l’iniziativa Onde Rosa vada formalizzata perché è un bel modo per promuovere l’attività fisica, la salute e la prevenzione”.

“Oggi – spiega Silvia Failla Mulone – si conclude un percorso iniziato il 19 di ottobre. Siamo riusciti a raccogliere 3mila euro e questo è il risultato della partecipazione di tante persone che, con noi, hanno camminato in occasione della Giornata internazionale contro il tumore della mammella. Onde Rosa è estremamente orgogliosa dei risultati raggiunti. Il merito è di tutti, ci tengo a sottolinearlo. Questa è stata la prima edizione e stiamo già lavorando per organizzarne la seconda con un obiettivo ambizioso: triplicare la somma che abbiamo devoluto al reparto di Oncologia. Questo è un aiuto concreto. E noi ne siamo orgogliosi”.

“Siamo consapevoli dell’importanza del volontariato in Italia – commenta Antonio D’Anna – e dell’impegno dei privati. Siamo contenti e orgogliosi di quello che abbiamo realizzato e questo è il punto di partenza per altre iniziative che riusciamo a svolgere grazie al lavoro di squadra. Ci siamo resi conto dell’importanza di Onde Rosa. Adesso vogliamo andare avanti e continuare a offrire il nostro contributo”.

