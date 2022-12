Agrigento, ok a consuntivo 2021, Cantone: “nostro senso di responsabilità”

Il Consiglio comunale di Agrigento ha approvato il bilancio consuntivo 2021. In proposito interviene il capogruppo di Forza Italia, Carmelo Cantone, che afferma: “Vi è stato evidente imbarazzo in aula Sollano perché sono mancati ben 10 consiglieri in una giornata così importante per la vita amministrativa della città. Nel corso della seduta, durata oltre 5 ore, sono stati presenti soltanto 14 consiglieri (in un solo momento 15) per l’approvazione di uno strumento finanziario determinante. Il documento è stato approvato tra i 14 presenti con 3 astenuti, 3 contrari e 8 voti favorevoli. Dov’era la maggioranza? Sarebbe bastato che solo due consiglieri di opposizione avessero abbandonato l’aula, per fare cadere il numero legale e bloccare l’approvazione di uno strumento necessario al prosieguo dell’attività amministrativa. Ancora una volta – conclude Cantone – le opposizioni di aula Sollano hanno dato prova di grande senso di responsabilità nei riguardi del mandato ricevuto dai cittadini”.