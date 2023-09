Agrigento, parcheggiano nei posti dei disabili: 25 multe

Auto parcheggiate negli stalli riservati alle persone disabili, in doppia fila, sui marciapiede o negli spazi dei motocicli. La polizia locale di Agrigento ha effettuato mirati accertamenti nella serata di sabato nei luoghi della movida. Sono state ben venticinque le multe elevate in un paio di ore. I controlli sono avvenuti tra piazza Aldo Moro, Porta di Ponte e via Empedocle.

La musica è sempre la stessa. Automobilisti indisciplinati che, in barba ad ogni elementare regola del codice della strada, parcheggiano i veicoli senza alcun senso. Da alcune settimane la polizia locale di Agrigento è impegnata su questo fronte sanzionando con continuità i responsabili.