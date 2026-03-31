Agrigento, partecipato l’evento “Orienta giovani” del gruppo Vivere Ateneo

Ad Agrigento si è svolta una giornata all’insegna dell’orientamento e del confronto sul futuro dei giovani. Presso il Palacongressi del Villaggio Mosè , studenti delle scuole superiori della provincia hanno partecipato numerosi all’iniziativa “Orienta Giovani”, promossa dal gruppo Vivere Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo.

Un evento che ha messo al centro le esigenze reali degli studenti prossimi al diploma, sempre più alla ricerca di strumenti concreti per orientarsi nelle scelte post-scolastiche. L’iniziativa nasce infatti dall’esperienza diretta degli stessi universitari: giovani che hanno già affrontato dubbi, incertezze e difficoltà legate alla scelta del percorso accademico.

Durante l’incontro sono stati affrontati temi fondamentali per chi si appresta a intraprendere un nuovo cammino formativo: dalle differenze tra i vari corsi di laurea alle opportunità offerte dall’università, come tirocini, programmi Erasmus e attività di laboratorio. Non sono mancati momenti dedicati alle difficoltà iniziali e ai consigli pratici su come superarle.

Particolarmente apprezzate le testimonianze personali degli studenti universitari, che hanno reso il confronto diretto, autentico e vicino alla realtà quotidiana dei ragazzi presenti. Un dialogo aperto che ha permesso ai partecipanti di porre domande, chiarire dubbi e acquisire maggiore consapevolezza rispetto al proprio futuro. L’evento ha confermato l’importanza di creare spazi di orientamento partecipato, dove i giovani possano sentirsi protagonisti delle proprie scelte. La risposta della città è stata positiva e significativa: una partecipazione ampia e attenta che testimonia una generazione curiosa, motivata e desiderosa di costruire con consapevolezza il proprio percorso di vita e di studio.