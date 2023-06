Agrigento, pazienti di oncologia donano coperte ai piccoli guerrieri di neonatologia

Un filo di cotone, tanto lavoro dietro, un lavoro di condivisione e di squadra da parte delle pazienti di oncologia dell’Ospedale di Agrigento, che, durante i trattamenti chemioterapici, hanno realizzato tante piccole copertine all’uncinetto, tutte colorate, per coccolare i piccoli guerrieri del reparto di neonatologia.

“Una bella iniziativa che porta ognuno di noi, ammalati oncologici, ad uscire fuori da noi stessi, dalle nostre ferite, preoccupazioni,ci porta a donarci ad Altri, e questo arreca molta gioia. Un ammalato ha bisogno di regalarsi al Altri, in modo gratuito, e dire che la Vita aldilà di tutto va premiata”, ha dichiarato una delle pazienti di oncologia che ha partecipato all’attività creativa inserita nell’ambito del laboratorio artigianale “una coperta sul cuore” ideato dall’Associazione Malati In Cura Oncologica onlus (AMICO) diretta da Riccardo Barrano in sinergia con il personale sanitario dell’oncologia del “San Giovanni di Dio” in special modo con il direttore del reparto, Antonino Savarino, e con la psico-oncologa Gabriella Vella.