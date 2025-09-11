Tamponamento a catena lungo la Ss115, strada chiusa in attesa della risoluzione

A causa di uno scontro che ha coinvolto quattro automobili è al momento chiusa la strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’, al chilometro 291,300 e in entrambe le direzioni, in località Vittoria (Ragusa). Lo rende noto l’Anas, sottolineando che “sono state istituite temporanee deviazioni sulla viabilità comunale attraverso lo svincolo di Acate (Km 291,200)”. Sul posto sono presenti, oltre alle squadre dell’Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.