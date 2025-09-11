Camastra

Lavori all’ufficio postale di Camastra, la sede chiude fino a metà ottobre  

Durante il periodo degli interventi, negli orari di riferimento della sede camastrese, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Naro in via Sabella

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Sabella a Camastra resterà chiuso da domani 12 settembre fino a metà ottobre per lavori interni. 

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, negli orari di riferimento della sede camastrese, la clientela potrà rivolgersi presso la sede di Naro in via Sabella, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

La riapertura dell’ufficio postale di Camastra è prevista per il 15 ottobre con i consueti orari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Camastra

Lavori all’ufficio postale di Camastra, la sede chiude fino a metà ottobre  
Politica

Quattro milioni di euro per depurazione e fognature a Ravanusa, Savarino: “Passo decisivo”
Cultura

San Vincenzo Ferrer, ad Aragona una mostra curata dall’artista Carmelo Sciortino
Eventi

Inaugurata la decima edizione della Comic Convention a Palermo, Tamajo: “Una vetrina per la nostra città”
Mafia

Mafia, morto in carcere il boss ergastolano Pippo “U carruzzeri” Salvo
Catania

Aggredisce la vigilanza dopo essere stato scoperto a rubare in supermercato, arrestato