Trovato morto in casa, disposta autopsia
La vittima Salvatore Bilello di 37 anni
La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa in vicolo Pipitone, non distante dai cantieri navali. A fare la tragica scoperta sono stati i suoi stessi familiari che, preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui, hanno dato l’allarme.
Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e gli agenti di polizia che sono arrivati in zona anche per riportare la calma. Sul luogo della scoperta è arrivato anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica. Dall’esame esterno non sarebbero emersi evidenti segni di violenza che possano far pensare a un delitto. Proprio l’impossibilità di stabilire con certezza le cause che hanno portato alla morte del 37enne ha spinto il pubblico ministero di turno a disporre l’autopsia.
L’esame autoptico, che sarà fondamentale per fare piena luce sulla vicenda, verrà eseguito nei prossimi giorni presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Solo i risultati dell’autopsia potranno fornire risposte concrete e chiarire se il decesso sia avvenuto per un malore o per altre cause al momento non ipotizzabili.