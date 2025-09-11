Politica

Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti

La società pubblica controllata dalla Regione Siciliana che gestisce il trasporto pubblico interurbano nell'isola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), la società pubblica controllata dalla Regione Siciliana che gestisce il trasporto pubblico interurbano nell’isola.

L’assemblea dei soci, su indicazione della presidenza della Regione, ha deliberato oggi la nomina del nuovo vertice aziendale che subentra al dimissionario Alessandro Virgara, alla guida della società nell’ultimo anno.

Il nuovo presidente, si legge in una nota, “porterà avanti il piano di rilancio aziendale e l’implementazione dei progetti di rinnovamento della flotta e dei servizi, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e qualità del trasporto pubblico regionale”.

