Agrigento, perde il controllo dell’auto e si ribalta in una scarpata: un ferito

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la via Salvatore Scifo, strada che collega il Quadrivio Spinasanta e la provinciale per Fondacazzo. Un uomo a bordo della sua auto, ha perso il controllo del mezzo e si è capovolto finendo la corsa in un terreno a circa venti metri dalla carreggiata. Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite gravi ma è stato accompagnato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco e la polizia locale.