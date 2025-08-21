Agrigento

Agrigento, perde il controllo dell’auto e si schianta contro veicolo parcheggiato 

È successo questo pomeriggio a pochi passi dallo stadio Esseneto di Agrigento

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ha perso il controllo della sua auto finendo la corsa contro un veicolo parcheggiato. È successo questo pomeriggio a pochi passi dallo stadio Esseneto di Agrigento.

L’incidente – per fortuna – non ha causato gravi danni se non all’auto. In quel momento non passavano pedoni e anche il conducente della Cupra non ha riportati gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. 

