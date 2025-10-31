Palermo

Medico aggredito dal padre di un piccolo paziente: intervengono i Carabinieri

L'aggressore avrebbe giustificato il gesto per i ritardi nelle cure del figlio

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Un medico cardiologo è stato aggredito dal padre di un piccolo paziente all’ospedale dei Bambini a Palermo. L’aggressore avrebbe giustificato il gesto per i ritardi nelle cure del figlio. Sono intervenuti i carabinieri.

 “La direzione strategica dell’Arnas “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo manifesta, anche nome di tutta l’azienda, vicinanza e solidarietà al medico in servizio di cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero Di Cristina, che questa mattina, durante l’attività ambulatoriale, ha subito un’aggressione verbale e fisica; ovvero è stato spintonato dal padre di un paziente. Il medico ha riportato alcune contusioni. Sono intervenuti i carabinieri”. Lo dice il vertice dell’azienda. “L’azienda – si legge in una nota – condanna fermamente ogni forma di violenza agli operatori sanitari e richiama al senso di responsabilità della cittadinanza e di collaborazione con il personale che, quotidianamente, con abnegazione, si dedica alla cura del prossimo, garantendo l’erogazione dei servizi di salute con solerzia, etica e professionalità”.

