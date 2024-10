Agrigento, polizia e carabinieri bloccano sul nascere una rissa in via Atenea

Un principio di rissa è stato prontamente sedato dall’intervento di polizia e carabinieri. Si sono registrati momenti di tensione, fortunatamente senza alcuna conseguenza, nella centralissima via Atenea, nel cuore di Agrigento. Alcuni ragazzini, per motivi del tutto ignoti, stavano per entrare a contatto tra loro. L’intervento delle forze dell’ordine, impegnate nel consueto servizio di ordine pubblico, ha scongiurato il peggio.