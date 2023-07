Agrigento, prende a schiaffi la moglie e danneggia struttura: denunciato 

Litiga con la moglie prendendola a schiaffi e danneggia il centro di accoglienza rompendo sedie, vetri e porte. È successo in una struttura in contrada Calcarelle, nei pressi della stazione Bassa di Agrigento. Un tunisino di ventisette anni è stato denunciato per l’ipotesi di reato di danneggiamento.

L’uomo si è presentato nel centro di accoglienza e, dopo essere andato in escandescenza, ha prima colpito la moglie per poi danneggiare gli arredi. Il personale ha provato a calmarlo ma c’è voluto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agrigento per riportare alla normalità la situazione. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Per il 27enne è scattata la denuncia.