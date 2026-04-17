Il Coro Polifonico “Sergio Alletto” vola a Barcellona

​Il Coro Polifonico “Sergio Alletto” , diretto dal Maestro Lorenzo Puma, vola a Barcellona, varcando cosi nuovamente i confini nazionali.

Dal 28 aprile al 3 maggio, la formazione corale sarà protagonista a Barcellona in un prestigioso concorso internazionale, International choir competition and festival “Gaudete Barcelona”.

​L’evento culminante del tour spagnolo avrà un palcoscenico d’eccezione: la Sagrada Familia. Cantare tra le navate del capolavoro di Antoni Gaudí non sarà solo una prova tecnica, ma un momento di altissima spiritualità e orgoglio per l’intera delegazione.

​Non è la prima volta che il Coro “Sergio Alletto” porta il nome della propria terra all’estero. La trasferta catalana rappresenta infatti la naturale prosecuzione di un percorso di crescita che ha già visto il gruppo distinguersi in altri contesti europei:

​Malta e Croazia.

​”Andiamo a Barcellona con la consapevolezza del lavoro svolto e l’emozione di chi sa che canterà in uno dei luoghi più iconici della cristianità e dell’architettura mondiale,” commentano i membri del coro. “Dopo i successi a Malta e Croazia, questa sfida in Spagna rappresenta per noi un traguardo ambizioso e un nuovo punto di partenza.”