Agrigento, presentato il progetto “Spendiamoli insieme”

A margine della presentazione del progetto Spendiamoli Insieme e le comunità migranti, l’Assessore ai servizi sociali di Agrigento Marco Vullo esprime soddisfazione sull’iniziativa che avrà risvolti positivi sul territorio.

Il progetto finanziato nell’ambito nel bando “Realizziamo il cambiamento con il Sud” con il sostegno della Fondazione Realizza il Cambiamento, Fondazione con il Sud e ActionAid International Italia E.T.S. rappresenta una iniziativa di respiro e prospettiva per i migranti nel processo di inclusione e integrazione attraverso un progetto che vede tre comuni : (Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte) protagonisti di questo percorso virtuoso partendo dalla democrazia partecipata e dalla legge regionale 5/2014.

Un progetto “Spendiamoli Insieme” che mira a formare i cittadini e le comunità locali nei processi di inclusione e partecipazione attiva ai processi di democrazia partecipata, obiettivi che possono essere raggiunti sfruttando le risorse disponibili e il lavoro di rete tra Istituzioni, associazionismo e terzo settore.

Tra l’altro annuncio che a brevissimo porterò dopo l’approvazione in giunta il nuovo regolamento comunale sulla Democrazia Partecipata che confido in tempi rapidi sia discusso e approvato in consiglio dopo il passaggio nelle commissioni di merito.

Sono certo che ci sarà piena condivisione con il consiglio comunale per dare slancio e contenuti fattivi a uno strumento indispensabile e utile quale la democrazia partecipata e che vede il cittadino protagonista di processi di reale cambiamento.