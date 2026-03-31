Agrigento, riconsegnati all’Amministrazione Giudiziaria i nuovi locali del Palazzo di Giustizia

Si è svolta questa mattina presso la sala riunioni della Presidenza del Tribunale di Agrigento la cerimonia ufficiale di riconsegna dei nuovi locali realizzati all’interno del Palazzo di Giustizia di via Mazzini, nell’ambito del progetto di “Realizzazione nuovi vani all’interno del Tribunale di via Mazzini con interventi di adeguamento alla normativa antincendio – CUP: G4711300003001 – CIG: 8417155809”.

Alla riunione hanno preso parte il Presidente del Tribunale Giuseppe Melisenda Giambertoni, il Procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo, la Dirigente Amministrativa del Tribunale Rosanna Grisafi, la Dirigente Amministrativa della Procura Stefania Caruso, il Funzionario Attilio Lauria e la dott.ssa Giovanna Mirabile, collaboratori della Conferenza Permanente. Presenti inoltre il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, l’ing. Alberto Avenia, Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale e RUP della procedura, e l’ing. Vittorio Nocera, Direttore dei Lavori.

L’ing. Nocera ha illustrato lo stato dell’intervento, ricordando che la consegna dei lavori – limitatamente ai vani oggetto della riconsegna – è avvenuta il 25 marzo 2024, mentre il completamento è stato registrato il 3 marzo 2026. In totale sono stati realizzati sei nuovi vani, quattro collocati al secondo piano e due al quinto piano del Palazzo di Giustizia. I locali risultano pienamente idonei all’uso, essendo dotati di tutti i comfort e delle condizioni necessarie per essere immediatamente adibiti a uffici giudiziari.

Il Sindaco Miccichè, in qualità di legale rappresentante dell’Ente Stazione Appaltante, ha formalmente consegnato i nuovi spazi al Presidente del Tribunale, rappresentante dell’Amministrazione usuaria. L’intervento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di miglioramento funzionale e infrastrutturale degli uffici giudiziari agrigentini.