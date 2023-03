Agrigento, rifiuti non differenziati in centro: scattano le multe 

Sono una ventina le sanzioni elevate dagli agenti della Polizia Locale di Agrigento per la non corretta raccolta differenziata nel centro cittadino. Il nucleo ambientale dei Vigili ha elevato multe che partono da 186 euro ma arrivano anche a 600 euro. La maggior parte di queste riguarda commercianti di via Atenea e via Pirandello. Il blitz è scattato nella giornata di giovedì quando è previsto il ritiro del secco residuo. All’interno dei sacchetti dell’immondizia, passati al setaccio dagli operatori delle ditte, c’era di tutto.