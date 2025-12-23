Agrigento, il sindaco Miccichè: “il 2025 anno travagliato ma ricco di eventi” (Vd)





“E’ stato un anno travagliato e di grandi eventi. Sono stati più di mille quelli svolti grazie al meraviglioso obiettivo di Capitale italiana della cultura 2025 che è stata anche un’opportunità per la nostra città. Voglio augurare a tutti i miei concittadini un sereno Natale e vorrei anche lanciare un messaggio di pace che da Agrigento possa diffondersi in tutto il mondo. Auguro anche un buon fine anno con un meraviglioso Capodanno in piazza Stazione che dedico a tutti gli agrigentini e spero che il 2026 possa portare qualcosa di meraviglioso per la nostra città”. Questo il messaggio di auguri di buone feste da parte del sindaco di Agrigento Franco Miccichè.