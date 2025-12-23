Agrigento

Agrigento, il sindaco Miccichè: “il 2025 anno travagliato ma ricco di eventi” (Vd)

Il messaggio di auguri di buone feste da parte del sindaco di Agrigento Franco Miccichè.

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione



E’ stato un anno travagliato e di grandi eventi. Sono stati più di mille quelli svolti grazie al meraviglioso obiettivo di Capitale italiana della cultura 2025 che è stata anche un’opportunità per la nostra città. Voglio augurare a tutti i miei concittadini un sereno Natale e vorrei anche lanciare un messaggio di pace che da Agrigento possa diffondersi in tutto il mondo. Auguro anche un buon fine anno con un meraviglioso Capodanno in piazza Stazione che dedico a tutti gli agrigentini e spero che il 2026 possa portare qualcosa di meraviglioso per la nostra città”. Questo il messaggio di auguri di buone feste da parte del sindaco di Agrigento Franco Miccichè.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Ecua, c’è chi vuole il commissariamento: ecco i retroscena
Giudiziaria

Mazzette per il rilascio delle salme, due indagati agli arresti domiciliari
Cultura

Camilleri cicerone d’autore della “Strada degli Scrittori”
Cultura

“A Cena con gli Scrittori”, prossimo appuntamento con il giornalista Carmelo Sardo
Apertura

Lampedusa, trovato cadavere in stato di decomposizione e privo di testa: al via le indagini
Agrigento

La magia del Natale a Montaperto con il presepe vivente, Amato: “atmosfera unica e suggestiva”
banner italpress istituzionale banner italpress tv