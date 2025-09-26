Costantino Ciulla non è più assessore, Miccichè gli revoca le deleghe 

Apertura

Costantino Ciulla non è più l’assessore alla cultura e ai grandi eventi della Città di Agrigento. Lo ha deciso il sindaco Franco Miccichè che – attraverso una determinazione sindacale – ha revocato le deleghe all’ormai ex membro della giunta. Una decisione – si legge testualmente – che arriva “nell’ottica di un rilancio deciso dell’amministrazione atta a rendere più agile l’azione politica, passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi posti come meta da raggiungere a fine mandato”.

Con la revoca di Ciulla si delinea un vero e proprio “strappo” con l’onorevole Lillo Pisano, in questi anni protagonisti delle maggiori iniziative del Comune (capitale della cultura, ad esempio). Fratelli d’Italia (Pisano sulla carta fa parte di Noi Moderati) resta in giunta con altri due assessori. Il sindaco Franco Miccichè si appresta a completare la giunta con due nuove nomine: secondo “rumors”, infatti, stanno per giurare l’avvocato Riccardo Accurso Tagano e Sandro Montalbano, direttore amministrativo di una scuola. 

