Siracusa

In auto con un chilo di hashish, arrestati due trentenni

A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 panetti di hashish da 100 grammi cadauno

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Mercoledì sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso del servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato due trentenni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno fermato i due uomini, un 32enne con precedenti di polizia per reati contro la persona e un 33enne con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, mentre percorrevano in auto via Columba. A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti e sequestrati 10 panetti di hashish da 100 grammi cadauno e la somma di 310 euro ritenuta provento dell’attività spaccio. 

