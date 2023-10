Agrigento: rogo di rifiuti all’interno di una casa abbandonata

Fiamme ad Agrigento. Un incendio, la cui natura appare dolosa, si è verificato all’interno di un immobile disabitato in via Damareta, a pochi passi dalla centralissima via Esseneto. Il rogo ha interessato cumuli di immondizia ammassata da tempo nello stabile. Non è la prima volta che si verifica un evento del genere. La zona, infatti, è da tempo interessata a fenomeni di degrado con spazzatura di qualsiasi tipo che viene abbandonata negli immobili fatiscenti e disabitati. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che si stanno occupando dello spegnimento dell’incendio. Presenti anche polizia e guardia di finanza. Una donna residente nella zona ha accusato un lieve malore ed è stata soccorsa e medicata dagli operatori del 118 giunti sul posto.

Qualche settimana addietro era stato il Codacons sezione Agrigento a lanciare l’allarme di degrado sollecitando il comune e l’Asp di Agrigento per effettuare dei sopralluoghi e ad ordinare la bonifica dei luoghi, appello inascoltato visto che oggi per la seconda volta si è verificato l’incendio.