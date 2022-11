Agrigento, rubano capi d’abbigliamento in un negozio: denunciati due giovani

I Carabinieri di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica due ragazzi, uno maggiorenne e l’altro minorenne entrambi del luogo, in quanto ritenuti responsabili in concorso del reato di furto aggravato.

I due ragazzi si sono intrufolati all’interno di un negozio sito al Villaggio Mosè e hanno rubato capi di abbigliamento per un valore di alcune centinaia di euro, ma sono stati sorpresi dal personale addetto alla sicurezza del negozio, che ha fatto scattare l’allarme.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno rintracciato e fermato i due ragazzi che sono stati portati presso la caserma Biagio Pistone per ulteriori accertamenti.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.