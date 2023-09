Agrigento, scontro auto-moto: cinquantenne ricoverato in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di sabato in via Alfredo Capitano, proprio sulla collina di fronte la Valle dei Templi. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Cinquecento e una moto Honda. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cinquantenne, rimasto gravemente ferito.

L’impatto è stato violento e la moto ha finito la sua corsa oltre il guardrail. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio dove è stato sottoposto ad un intervento. Illesi invece gli occupanti della Fiat Cinquecento, padre e figlio. Al lavoro gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare luce su quanto accaduto.