Agrigento, scontro tra un’auto e uno scooter: ferita una giovane

Scontro tra un’auto e uno scooter nei pressi del Museo Griffo di Agrigento. Ad avere la peggio la giovane a bordo del mezzo a due ruote che, dopo l’impatto violento, è finita sul manto stradale riportando escoriazioni e contusioni. Sul posto lanciato l’allarme si sono recati i sanitari del 118 che hanno trasferito la giovane in ospedale per le cure necessarie e la polizia locale che si è occupata dei rilievi del sinistro stradale e della viabilità parzialmente bloccata.