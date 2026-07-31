Agrigento

Agrigento, scontro tra un’auto e uno scooter: ferita una giovane

Lo scontro nei pressi del Museo Griffo di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Scontro tra un’auto e uno scooter nei pressi del Museo Griffo di Agrigento. Ad avere la peggio la giovane a bordo del mezzo a due ruote che, dopo l’impatto violento, è finita sul manto stradale riportando escoriazioni e contusioni. Sul posto lanciato l’allarme si sono recati i sanitari del 118 che hanno trasferito la giovane in ospedale per le cure necessarie e la polizia locale che si è occupata dei rilievi del sinistro stradale e della viabilità parzialmente bloccata.

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